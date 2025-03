Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht.

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 10.03.2025 zwischen 15:45 Uhr und 16:05 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim. Bei dem Pkw wurde die Heckscheibe, mittels eines bislang unbekannten spitzen Gegenstandes, beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell