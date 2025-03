Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit mehreren Fahrzeugen und einem leicht verletzten Beifahrer

Ingelheim (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr in der Mühlstraße in Ingelheim am Rhein einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt und eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zudem wurde sein Beifahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 20-jährige Fahrer mit seinem PKW auf der Mühlstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Mit einem Atemalkoholwert von 1,91 Promille fuhr er zunächst gegen mehrere geparkte PKW. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug so verschoben, dass der PKW gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Der Beifahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, jedoch wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

