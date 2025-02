Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkene Autofahrer verlieren Führerscheine

Ingelheim (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Ingelheim durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer einen Hinweis über einen Schlangenlinienfahrer zwischen Gau-Algesheim und Ockenheim. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug und der dazugehörige Fahrer schließlich auf einem Parkplatz in Ockenheim festgestellt werden. Von dem 38-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr verursachte ein PKW Führer einen Verkehrsunfall auf der K12 von Laurenziberg in Fahrtrichtung Gau-Algesheim. Der Fahrer verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich dadurch im Grünstreifen aufschaukelte und sich überschlug. Der Fahrer, sowie seine 3 Mitinsassen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Dem 18-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr verursachte eine PKW Führerin ebenfalls einen Verkehrsunfall in Wackernheim. Hierbei verlor sie vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Hauswand. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Totalschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der 40-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Die Fahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus nach Mainz verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

