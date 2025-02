Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Ingelheim und Heidesheim

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagnachmittag ist es in Ingelheim Frei-Weinheim und Heidesheim zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Die betroffenen Fahrzeuge, deren Lack vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, waren größtenteils am Fahrbahnrand entlang geparkt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

