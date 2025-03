Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheitsfahrten in Ingelheim am Rhein - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 01.03.2025 fuhr gegen 15:13 Uhr ein 56-jähriger Appenheimer mit seinem weißen Pkw die L415 von Gau-Algesheim in Richtung Appenheim. Hierbei fuhr er nach Zeugenangaben mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Ingelheim am Rhein konnte der erheblich alkoholisierte Fahrer des weißen Pkw an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Zudem muss er mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in Gau-Algesheim und auf der L415 mehrere andere Verkehrsteilnehmer durch den Beschuldigten gefährdet. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim am Rhein in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag, den 01.03.2025 wurde durch einen Zeugen gegen 00:19 Uhr ein Pkw gemeldet, welcher die Binger Straße in Heidesheim am Rhein befahre. Der Pkw fahre auf der Felge und versprühe hierdurch Funken. Die Spuren der Felge auf der Fahrbahnoberfläche führten eine Streife der Polizeiinspektion Ingelheim am Rhein zu einem schwarzen Pkw in Heidenfahrt. Die noch im Pkw befindliche 57-jährige Fahrerin aus Mainz-Gonsenheim war merklich alkoholisiert. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss ebenfalls mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen und sich strafrechtlich verantworten. Da die Felgenspuren, welche zwischen Mainz-Gonsenheim und Heidesheim am Rhein teilweise über die gesamte Fahrbahnbreite verliefen, kann eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden. Diese oder andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim am Rhein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell