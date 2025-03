Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst

Ingelheim (ots)

Ein 21-jähriger Nieder-Hilbersheimer wurde am Mittwochabend beim Graffiti-Sprühen am Heidesheimer Bahnhof von Zeugen erkannt und gemeldet. Vor Ort konnte der 21-jährige wie beschrieben angetroffen werden. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten in einer mitgeführten Tasche verschiedene Marker und Papiervorlagen festgestellt werden. Weiterhin trug er blaue, farbverschmierte Einweghandschuhe. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem kommen zivilrechtliche Schadensersatzforderungen auf ihn zu.

