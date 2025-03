Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 77-Jähriger nach Aufprall auf Betonmauer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (27.03.2025) gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Heilbronner Straße, Höhe August-Bebel-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim, ein Verkehrsunfall, der eine verletzte Person nach sich zog. Ein 77-jähriger Mercedes-Lenker war auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur August-Bebel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Senior prallte daraufhin im Bereich der dortigen Unterführung gegen eine Betonmauer. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes verlor nach dem Aufprall Betriebsflüssigkeiten. Die Reinigungsarbeiten, an denen auch die Feuerwehr, die technischen Dienste Ludwigsburg und eine Spezialfirma beteiligt waren, dauerten bis etwa 16:30 Uhr. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Betonmauer ist noch unbekannt.

