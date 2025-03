Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: als giftig eingestufte Minerale in Waldstück gefunden

Ludwigsburg (ots)

Wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen Unbekannt, nachdem bereits am 24. Februar 2025 auf einer Wiese in einem Waldgebiet nördlich der Hoffmannstraße in Leonberg Minerale aufgefunden wurden, die zwischenzeitlich als giftig eingestuft wurden. Die Finderin hatte die außergewöhnlich aussehende, sogenannte Mineralstufe* zunächst mit nach Hause genommen und letztlich selbst Abklärungen hinsichtlich der Herkunft und Zusammensetzung der Minerale angestellt. Ein Mineralienhändler hatte sie auf mögliche giftige Bestandteile aufmerksam gemacht, worauf die Frau die Polizei alarmierte. Die stellte den etwa zehn Kilogramm schweren Brocken sicher und ließ ihn beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg untersuchen. Das Gutachten bestätigt die Annahme des Händlers, dass insbesondere die rötlichen und gelblichen Minerale arsen- und schwefelhaltig sind. Woher die Mineralstufe stammt, ist bislang unklar. Ein natürliches Vorkommen am und um den Fundort herum ist nahezu vollständig ausgeschlossen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Mineralstufe von bislang unbekanntem Täter entsorgt wurde. Das Landratsamt Böblingen wird sich nun um die fachgerechte Entsorgung kümmern müssen. Zeugen, die Hinweise geben können, woher die Mineralstufe stammt, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de an die Polizei.

*Dies bezeichnet eine Verwachsung von gut ausgebildeten Mineralen bzw. mehrere feine einzelne Kristalle, welche sich meist an Wänden von Hohlräumen oder ähnlichem gebildet haben.

