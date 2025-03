POL-LB: Vaihingen an der Enz-Roßwag: 77-Jähriger wird Opfer falscher Polizeibeamter

Ludwigsburg (ots) - Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwoch (26.03.2025) gegen 23:00 Uhr Opfer eines versuchten Raubdelikts in der Myliusstraße in Ludwigsburg. Er lief in Begleitung eines 24-jährigen Mannes in Richtung Bahnhof, als er in Höhe eines Schnellimbisses von drei unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert wurde, ihnen Bargeld auszuhändigen. Als der junge Mann sich weigerte, schlug ihm einer der ...

mehr