Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen/K1685: Unbekannter gefährdet andere beim Überholen

Ludwigsburg (ots)

Indem sie nach rechts in den Grünstreifen auswich, konnte eine 50-Jährige VW-Lenkerin am Mittwoch (26.03.2025) auf der Kreisstraße 1685 eine Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw verhindern.

Die 50-Jährige fuhr die K1685 gegen 21.10 Uhr von Vaihingen an der Enz kommend in Richtung Oberriexingen entlang, als ihr auf ihrer Fahrspur ein grauer SUV entgegenkam, der ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholte. Um eine Kollision mit dem SUV zu verhindern, lenkte die VW-Fahrerin nach rechts. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten und an dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der unbekannte SUV-Lenker setzte seine Fahrt unterdessen mit erhöhter Geschwindigkeit fort.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Insbesondere die Pkw-Lenker, die vor und hinter dem grauen SUV unterwegs waren, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

