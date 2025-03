Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ehningen: 21-Jähriger nach Abgabe von Rauschgift an Minderjährige in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 21-Jähriger befindet sich seit dem 20.03.2025 in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, Betäubungsmitteln an zwei Jugendliche abgegeben sowie eine 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits Mitte März dieses Jahres einem 14-Jährigen in Ehningen Ecstasy angeboten haben soll. Der 14-Jährige soll ihm dafür Geld gegeben haben, wobei er diesem im Gegenzug kein Ecstasy, sondern Cannabis übergeben haben soll. Von einer 16-Jährigen, der er bereits Ende Februar 2025 Cannabis übergeben haben soll, soll der Tatverdächtige ebenfalls Mitte März 2025 sexuelle Handlungen als Gegenleistung für die Übergabe von Kokain zum Eigenkonsum gefordert haben, worauf sich die 16-Jährige einließ. In der Folge sollen die beiden Jugendlichen erneut Kokain von dem 21-Jährigen erhalten haben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl gegen den 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnten den Tatverdächtigen am 20.03.2025 an seiner Wohnanschrift festnehmen und einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorführen. Diese erließ Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den 21-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

