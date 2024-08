Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Rollator und Pedelec gestohlen - Kabel durchgeschnitten

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein Unbekannter am Hohler Weg das Fenster einer Wohnung eingetreten und ist in die Wohnung eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich heute Morgen bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht feststellen.

An der Königsberger Straße wurde zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag ein in einem Garten abgestellter Rollator gestohlen. Am Donnerstag zwischen 17 und 17.55 Uhr wurde im Barendorf ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte das Giant vom Typ Trance XE +1 nach seinen Angaben mit einem Faltschloss an einem Zaun auf dem Parkplatz an der Straße "Zum Schmelztiegel" gesichert. Als er knapp eine Stunde später zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss und Helm weg. Die Polizei hat das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses am Föhrenweg wurden in der Nacht zum Donnerstag diverse Kabel durchgeschnitten oder aus Verteilerkästen herausgerissen. Dadurch sind nun Fernseher, Internet und Telefone ausgefallen. (cris)

