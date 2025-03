Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Mit der dreisten Masche des Schockanrufs betrogen noch unbekannte Täter am Dienstag (25.03.2025) eine Seniorin in Eberdingen-Hochdorf. Zunächst meldete sich telefonisch ein angeblicher Polizeibeamter bei der Geschädigten und machte ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihre Enkeltochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Enkelin vor dem Gefängnis zu bewahren, müsse die Seniorin nun Geld oder geldwerte Gegenstände an einen Mitarbeiter des Amtsgerichts aushändigen.

Da die Geschädigte kein Bargeld zur Hand hatte, übergab sie gegen 16 Uhr in der Pulverdinger Straße einem noch unbekannten Mann ein Brillenetui, in dem sich mehrere Sammlermünzen befanden. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten, schlanken Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell