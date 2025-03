Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (25.03.2025) zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr einen in der Bietigheimer Straße in Großingersheim geparkten Mitsubishi. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz zwischen den Einmündungen Großmühlstraße und Brunnenstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zeugen, die ...

