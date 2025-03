Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unbekannte Person beschädigte geparktes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.03.2025) zwischen 01:00 Uhr und 01:20 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in der Friedrichstraße in Sersheim geparkten BMW. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus geparkt. Der unbekannte Täter schlug hier mit einem noch unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe der Fahrertüre sowie die Heckscheibe ein. Zudem wurde gegen die Karosserie auf der Fahrerseite geschlagen und dadurch drei Eindellungen verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

