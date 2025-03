Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr - 2 Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.03.2025) gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1107 (L1107) zwischen Erligheim und Bönnigheim ein Verkehrsunfall, der zwei Verletzte und eine Vollsperrung nach sich zog. Ein 32-jähriger Mercedes-Lenker fuhr von Erligheim kommend in Richtung Bönnigheim, als er kurz nach der Gemeindegrenze zu Bönnigheim aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Ein 48-jähriger Lkw-Lenker, der dem Mercedes-Fahrer in dem Moment entgegenkam, wich noch nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem touchierten sich beide Fahrzeuge seitlich, in dessen Folge der Mercedes sich um die eigene Achse drehte. Beide Beteiligte erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1107 voll gesperrt. Neben mehreren Streifen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg waren auch zwei Rettungswagen, zwei Notärzte, eine große Anzahl an Feuerwehrkräften und die Straßenmeisterei Besigheim eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 14.000 Euro geschätzt.

