POL-LB: BAB 81/Leonberg: KORREKTUR (Uhrzeit) zu Aluminiumlatten auf der Fahrbahn - 15.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich ein noch unbekannter Fahrradfahrer stahl am Montag (24.03.2025) zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr in Warmbronn eine Kettensäge, die auf der Ladefläche eines städtischen Transporters lag. Das Fahrzeug war im Bereich eines Spielplatzes am Warmbronner See abgestellt. Der Unbekannte verstaute die Kettensäge im Wert von etwa 1.000 Euro vermutlich in seinem Fahrradanhänger, ehe er in unbekannte ...

