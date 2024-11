Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Hirschberg, (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2024 bis 11.11.2024 befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines PKW die B2 aus Richtung Juchhöh kommend in Richtung Töpen. Hier kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke In der weiteren Folge konnte der bisher unbekannte Beschuldigte seinen PKW wieder auf die Fahrbahn lenken, geriet im Bereich des Kurvenausgangs auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort wiederholt mit der Schutzplanke. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am PKW entstand mutmaßlich erheblicher Schaden. Die Polizei konnte mehrere Spuren am Unfallort sichern. Ebenfalls hoher Sachschaden entstand an den insgesamt fünf beschädigten Leitplanken. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0291834 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell