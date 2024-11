Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Sonneberg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in ein Informationszentrum "Am Rennsteig" in Sonneberg durch Zerstören eines Fensters ein. Anschließend wurde ein schwerer und sperriger Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld aus dem Gebäude gestohlen. Mutmaßlich könnte es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben, darüber hinaus wurde wahrscheinlich ein PKW zum Abtransport eingesetzt. Am und im Objekt erfolgte durch Sonneberger Polizeibeamte eine Spurensuche und -sicherung. Es werden Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an die Sonneberger Polizei erbeten.

