Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall zwischen Schönaich und Steinenbronn

Ludwigsburg (ots)

Drei Schwerverletzte und Sachschaden im hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (25.03.2025) gegen 16:10 Uhr bei Schönaich ereignet hat. Ein 52-Jähriger war mit seinem Maserati auf der Kreisstraße 1051 (Steinenbronner Straße) von Steinenbronn in Richtung Schönaich unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab und touchierte den entgegenkommenden Lkw eines 58-Jährigen, der Richtung Steinenbronn fuhr. Der Lkw wurde dabei im Bereich der Fahrzeugfront sowie des linken Vorderrads beschädigt. Der Maserati wiederum geriet ins Schleudern und prallte gegen den ebenfalls in Richtung Steinenbronn fahrenden BMW eines 23-Jährigen. Der 52-Jährige, seine 53-jährige Beifahrerin sowie der 23-jährige BMW-Fahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 23-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste zunächst von der Feuerwehr befreit werden. Er und die 53-Jährige wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 52-jährige Maserati-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Pkw wurden stark beschädigt, waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K1051 war mit Trümmerteilen übersät, ferner traten Betriebsstoffe aus den verunfallten Fahrzeugen aus. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Straße bis kurz vor 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell