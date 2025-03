Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Autofahrer beleidigt Fußgänger - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu erhöhter Aufmerksamkeit und kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte das mutmaßliche Verhalten eines noch unbekannten Mercedes-Lenkers, der am Dienstag (25.03.2025), gegen 12:30 Uhr im Bereich des Fußgängerüberwegs der Leonberger Straße, Ecke Moltkestraße in Rutesheim seinen Unmut gegenüber einer Fußgängerin lautstark kundtat.

Der Lenker des als schwarzen Mercedes Kombi beschriebenen Fahrzeugs fuhr auf der Leonberger Straße in Rutesheim in Richtung Autobahnanschlussstelle Rutesheim. Auf Höhe der Kreuzung Moltkestraße übersah er mutmaßlich eine 25-jährige Fußgängerin, die die Leonberger Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Der Unbekannte bremste gerade noch rechtzeitig vor der 25-Jährigen zum Stillstand ab. Die Fußgängerin erschrak und machte eine Ausweichbewegung. In der Folge beschimpfte und beleidigte der Mercedes-Lenker die 25-Jährige lautstark und behinderte den nachfolgenden Verkehr aufgrund seiner anhaltenden Beschimpfungen. Der Unbekannte, der als knapp 60 Jahre alt, Brillenträger mit grauem Vollbart und grauen längeren Haaren beschrieben wurde, fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell