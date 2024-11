POL-S: 38-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart-Münster/-Wangen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (27.11.2024) in Wohnungen an der Nagoldstraße und der Munderkinger Straße eingebrochen. An der Nagoldstraße brachen die Täter zwischen 07.50 Uhr und 13.00 Uhr eine Wohnungstür auf, durchsuchten Schubladen und Schränke und flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Munderkinger Straße hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf, stiegen ...

mehr