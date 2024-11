POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad, Radfahrer gesucht

Steinfurt-Bo. (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag (25.11), 16.00 Uhr bis Dienstag (26.11.), 07.00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände des Bauhofes an der Wiemelfeldstraße verschafft. Die Täter schlugen an drei dort abgestellten Lkw die Scheiben ein und entwendeten aus den Fahrzeugen diverse Werkzeuge. Dabei handelt es sich um eine Motorflex, ...

mehr