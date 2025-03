Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Schwieberdinger Straße fordert zwei Todesopfer - fünfte Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (20.03.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen tödliche Verletzungen erlitten. (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995437, erste Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995972, zweite Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5996255, dritte Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5996909, vierte Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5997917).

Die aus Angehörigen der Schutz- und Kriminalpolizei bestehende Ermittlungsgruppe "Urban" bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die genaue Angaben zu den beiden mutmaßlich an einem Rennen beteiligten Fahrzeugen machen können. Es handelt sich um hoch motorisierte schwarze Limousinen vom Typ Mercedes-Benz S 500 und S 550 4 Matic. Dabei geht es speziell um die Minuten vor dem Unfall (also am 20.03.2025 ab etwa 19:55 Uhr) sowie um eine mögliche Fahrtstrecke in Ludwigsburg von der B27 / Stuttgarter Straße auf Höhe des Forums über die Friedrichstraße und Kepplerstraße bis zur Unfallstelle in der Schwieberdinger Straße.

Neben Hinweisen zu den beiden Fahrzeugen ist für die Ermittlungen ferner von Bedeutung, ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug aufgefallen ist, das hinter den S-Klassen fuhr, um den nachfolgenden Verkehr abzuschirmen.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869-115, per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de oder über das Hinweisportal unter https://bw.hinweisportal.de bei der Ermittlungsgruppe "Urban" zu melden.

