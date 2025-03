POL-MR: Skulptur entwendet + Mehrere hundert Euro erbeutet + Reifen entwendet + Glasscheiben zerkratzt + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra- Rollshausen: Skulptur entwendet

Eine Bronzeskulptur im Wert von etwa 450 Euro entwendeten Diebe von einem Grab auf dem Friedhof im Friedhofsweg. Zwischen Freitag, 21. März, 16 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, schraubten sie die Skulptur ab, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mehrere hundert Euro erbeutet

Über eine Terrassentür gelangten Diebe am Samstag, 22. März, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Richtsberg. Zwischen 10 Uhr und 20 Uhr durchsuchten sie Behältnisse und flüchteten mit mehreren hundert Euro. Ein Schaden entstand darüber hinaus wohl nicht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Reifen entwendet

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Gisselberger Straße montierten Diebe alle vier Reifen von einem Hyundai ab und entwendeten sie. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.000 Euro und kam zwischen Samstag, 22. März, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr abhanden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Glasscheiben zerkratzt

Sechs Glasscheiben innerhalb des Schlossbergcenters in der Universitätsstraße zerkratzten Unbekannte zwischen Sonntag, 23. März, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Dadurch entstand ein etwa 6.000 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Heskem-Mölln: Dacia touchiert

Einen grauen Dacia Sandero touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 18. März, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Am Energiepark. Anstatt sich um den etwa 3.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mercedes touchiert

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen LKW touchierte am Donnerstag, 20. März, einen Mercedes, der am Einmündungsbereich Wilhelmstraße/ Bismarkstraße geparkt stand. Zeugen zufolge soll die Kollision gegen 15.40 Uhr deutlich zu hören gewesen sein. Dennoch setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Schwanallee fort. Am LKW hingen Kennzeichen mit Marburger Zulassung (MR-), vermutlich mit der weiteren Kombination A 1124. An der Unfallstelle fanden die aufnehmenden Polizeibeamte ein Fahrzeugteil ähnlich eines orangefarbenen Blinklichts, das vermutlich vom LKW stammt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrshausen: BMW touchiert

Auf dem Internats-Parkplatz in der Straße Neuhöfe touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 19. März, einen silberfarbenen BMW, der dort zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr stand. Dabei entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Unfallschaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte und stattdessen flüchtete. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Parkrempler beim Einparkversuch

Eine unbekannte VW-Fahrerin mit lockigen, rot-blonden Haaren versuchte am Mittwoch, 19. März, gegen 15.05 Uhr in der Deutschhausstraße vor einem braunen Skoda einzuparken. Bei diesem Versuch touchierte sie den Skoda seitlich, wodurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sie sich. In dem blauen VW mit Marburger Zulassung (MR) befand sich zudem noch ein Kind im Alter zwischen etwa 10 und 14 Jahren. Weitere Angaben zum Kennzeichen liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht zudem einen Zeugen, der als Fahrradfahrer den Unfall gesehen und der Fahrerin noch hinterhergerufen hatte. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Steffenberg- Niedereiesenhausen: Hydrant beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer übersah am Mittwoch, 19. März, gegen 10.30 Uhr offenbar eine Baustelle auf der Fahrbahn und touchierte beim Abbiegen von der Berliner Straße in den Hardtweg einen Hydranten. Durch die Kollision entstand ein Schaden and der Verankerung des Hydrantens, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Am Unfallort lag eine Schutzleiste, die vermutlich zum verursachenden Auto gehört. Demzufolge könnte es sich um einen Citroen Nemo gehandelt haben. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg- Wehrda: VW auf Baumarkt-Parkplatz touchiert

Einen grauen VW Crafter (Wohnmobil) touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Obi-Parkplatz in der Straße Im Schwarzenborn. Der VW stand dort am Mittwoch 19. März, zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr auf den Parkplätzen für längere Fahrzeuge und Gespanne. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

