Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Einbruch in Bürgerhaus + Focus zerkratzt + In Sportheim eingedrungen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbruch in Bürgerhaus

Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.03.2025), 18:20 Uhr und Donnerstag (20.03.2025), 07:45 Uhr ein Fenster des Bürgerhauses Wehrda und verschafften sich so Zutritt. Im Gebäude brachen sie die Zugangstür zur Verwaltungsaußenstelle der Stadt Marburg auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und einen kleinen Tresor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Marburger Kriminalpolizei unter Tel.: 06421 4060 zu melden.

Marburg: Focus zerkratzt

Ein Hakenkreuz kratzte ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch (19.03.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (20.03.2025), 08:30 Uhr in den Lack eines grauen Ford Focus. Das Fahrzeug parkte in der Straße "In der Badestube" in Marburg. Die Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06421 4060).

Angelburg: In Sportheim eingedrungen

Zwischen 03:25 Uhr und 04:10 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (20.03.2025) in das Sportheim am Sportplatz in Gönnern ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke, blieben nach derzeitigem Stand jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Rufnummer 06461 92950 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell