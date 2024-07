Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung in Wellen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Wellen. Am gestrigen Mittwoch (24.07.2024) kam es gegen 08:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landessstraße 128 kurz vor dem Ortseingang Wellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war hierbei mit seinem dunklen (grau oder schwarz) PKW BMW aus Richtung Hambergen kommend in Richtung Wellen unterwegs und überholte hierbei einen PKW Audi Geländewagen. Hierbei übersah er augenscheinlich den Kleintransporter eines entgegenkommenden, 19-jährigen Bremers, welcher in Richtung Hambergen unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er in den Seitenraum ausweichen und kam dort zum Stehen. Es entstanden Sachschäden am PKW im vierstelligen Euro-Bereich. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Fahrzeugführer des PKW BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährung des Straßesnverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell