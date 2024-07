Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle auf regennasser Fahrbahn auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Dienstag (23.07.2024) ereignete sich um 14:30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Unfall mit hohem Sachschaden. Hierbei verlor ein 37-jähriger aus Ritterhude mit seinem PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei gleichzeitigem Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 37-jährige Fahrzeugführerwurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste mittels eines Abschleppfahrzeugs entfernt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt.

In den Abendstunden ereignete sich gegen 21:30 Uhr in der Gegenrichtung ein ähnlicher Unfall. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede verlor ein 32-jähriger aus Mühlheim an der Ruhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. Er touchierte die Mittel- und Seitenschutzplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sein PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 7.500 Euro geschätzt.

