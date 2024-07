POL-CUX: Senioren unter Alkoholeinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf/ Bramel - Einbruch mit nachfolgender Brandstiftung in ein leerstehendes Einfamilienhaus Am späten Nachmittag des 23.07.2024 stiegen vier Jugendliche in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Bramel ein. Der Einbruch wurde durch angebrachte Videokameras gefilmt, sodass der Eigentümer umgehend die örtliche Polizei informierte. Im Wohnhaus wurden durch zwei männliche Jugendliche mehrere Kartons ...

mehr