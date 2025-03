Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Kläranlage + Diebstahl aus PKW + Mercedes zerkratzt + Mülltonnenbrand + Opel touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach- Friebertshausen: Einbruch in Kläranlage

Kaffee, Energydrinks, Süßigkeiten und eine Kaffeemaschine erbeuteten Diebe bei ihrem Einbruch in die Kläranlage in der Wolfskapellenstraße. Zwischen Dienstag, 18. März, 15.15 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Dabei verursachten sie einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: Diebstahl aus PKW

Diebesgut im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Opel, der in der Straße Steinäcker geparkt stand. Zwischen Dienstag, 18. März, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, gelangten sie auf unbekannte Weise ist das offenbar verschlossene Fahrzeug, ohne dabei einen Schaden zu hinterlassen. Neben technischen Geräten nahmen sie auch ein Portmonee mit Geld und Ausweisen an sich. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf- Niederklein: Mercedes zerkratzt

In der Nacht auf Dienstag, 18. März, hinterließen Unbekannte in der Straße Die Pfingstgärten einen Kratzer an einem grauen Mercedes. Der etwa 250 Euro hohe Schaden entstand zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Moischt: Mülltonnenbrand

Feuerwehrkräften löschten Mittwochabend, 19. März, eine brennende Papiermülltonne in der Eulenstraße. Die Tonne auf dem Vereinsgelände geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde komplett zerstört, dabei entstand noch ein leichter Schaden an einem Unterstand. Insgesamt dürfte der Schaden etwa 200 Euro hoch sein. Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Opel touchiert

In der Weintrautstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen roten Opel Corsa, der dort auf dem Anwohnerparkplatz vor einem Wohnhaus parkte. Der etwa 300 Euro hohe Schaden entstand zwischen Samstag, 15. März, 20 Uhr, und Samstag, 15.35 Uhr. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell