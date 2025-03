Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eternitplatten am Waldweg + Eingreifenden Zeugen mit Pfefferspray attackiert + Scheibe an Ford beschädigt + Betrüger ergaunern Wertsachen - Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach- Weidenhausen: Eternitplatten am Waldweg

An der B 255 im Bereich der Zollbuche, gegenüber der "Endbacher Platte" legten Unbekannte mehrere Eternitplatten auf einem Waldweg und daneben ab. Zeugen stellten die illegale Müllentsorgung am Freitag, 14. März, fest. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Hinweis für die Redaktionen: das veröffentlichte Foto gehört zu dieser Meldung und kann gerne genutzt werden).

Marburg: Eingreifenden Zeugen mit Pfefferspray attackiert

Ein 41-jähriger Marburger bemerkte am Montag, 17. März, gegen 23 Uhr einen Tumult in der Wolffstraße und sah einen Mann, der offenbar nach einer Frau trat. Als er den Mann davon abhalten wollte, kam es zu einem Streitgespräch, infolge dessen der unbekannte Mann ihn mit Pfefferspray attackierte. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, eine RTW-Besatzung brachte ihn ins Krankenhaus. Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung nach den geflüchteten Personen, wozu auch die Frau gehörte. Dabei konnte eine Frau mit einer frischen Verletzung ermittelt werden, bei der es sich mutmaßlich um die bei der Ausgangslage Beteiligte handelt. Der unbekannte Mann wird als etwa 25 Jahre alt und 180cm groß beschrieben, mit heller Haut und dunkelblonden Haaren. Er war dunkel und sportlich gekleidet und soll eventuell Kampfsporterfahrung haben. Zwei Männer im ähnlichen Alter und vergleichbarer Größe begleiteten ihn. Einer davon fiel durch einen schwergängigen Gang auf, der vermutlich von einer Alkoholisierung kam. Er trug eine Bierflasche. Der zweite Begleiter hat ein südländisches Erscheinungsbild, er trug helle Bekleidung und eine Gucci-Bauchtasche. Die Marburger Polizei sucht für die andauernden Ermittlungen Zeugen: Wem sind die beschriebenen Personen Montagabend aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder kennt die Namen? Wer hat die Auseinandersetzung in der Wolffstraße gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Mornshausen: Scheibe an Ford beschädigt

In der Kreuzstraße beschädigten Unbekannte die Scheibe eines grauen Ford Transit, der dort seit Dienstag, 18. März, 17 Uhr, geparkt stand. Am Folgemorgen stellte ein Zeuge gegen 8.20 Uhr den etwa 400 Euro hohen Schaden am Fahrzeug fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fehlt nichts aus dem Fahrzeug. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweis (Telefonnummer 06461/92950).

Neustadt- Momberg: Betrüger ergaunern Wertsachen - Zeugensuche

Mit der Masche "falscher Polizeibeamter" gelang es Betrügern, eine Seniorin zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bewegen. Montagabend, 17. März, riefen sie erstmalig bei ihr an und gaben sich dabei als Polizei aus. Sie berichteten ihr von einer festgenommenen Einbrecherbande, die es angeblich auch auf sie abgesehen hätte und rieten ihr in diesem Zusammenhang, ihre Wertsachen der Polizei zur Verwahrung zu übergeben. Am Dienstagmorgen erfolgte ein weiterer Anruf, bei dem auch ein Passwort vereinbart wurde, das die angebliche Polizeibeamtin bei der Abholung der Wertsachen nennen würde. Die Seniorin packte Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro in einen Beutel und übergab diesen am Dienstag gegen 11 Uhr an eine Abholerin. Diese ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 160cm groß. Sie hat dunkle, lange Haare und spricht akzentfreies Deutsch. Sie trug eine Brille sowie einen dunklen Pullover und eine Jeanshose. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat am Dienstag, 18. März, die beschriebene Person in Momberg gesehen? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Tipps Ihrer Polizei, mit denen Sie sich schützen können:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Die Polizei wird niemals Ihre Wertsachen als Schutz vor Einbrechern in Verwahrung nehmen! - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Vor allem ältere Menschen sind das Ziel dieser Trickbetrüger. Deshalb appellieren wir zudem an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell