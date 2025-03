Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannter im Chemikum + Mazda entwendet + Auf Balkon geklettert + Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen + Mehrere Autos durchsucht + Werkzeug und Farbe entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unbekannter im Chemikum

Ein unbekannter Mann trat am Samstag, 15. März, gegen 7.20 Uhr die Tür zum Chemikum in der Bahnhofstraße ein und betrat das Treppenhaus. Nach einigen Minuten verließ er es wieder- bisherigen Ermittlungen zufolge ohne Diebesgut. Ein Zeuge beobachtete den Mann und beschreibt ihn als etwa 180cm groß, schlank und 40 bis 50 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Zudem machte er einen etwas verwahrlosten Eindruck. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Römershausen: Mazda entwendet

Diebe entwendeten in der Nacht auf Freitag, 14. März, einen schwarzen Mazda CX-5, der ab 21.30 Uhr in der Römerstraße geparkt stand. Das Fahrzeug ist etwa 15.000 Euro wert und mit den Kennzeichen MR-H 1105 versehen. Den Diebstahl stellte die Halterin gegen 5 Uhr morgens fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen der PKW ab 21.30 Uhr aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Auf Balkon geklettert

In der Chemnitzer Straße kletterten Unbekannte am Samstag, 15. März, auf einen Balkon im ersten Stockwerk und hebelten die Tür auf. Zwischen 12.10 Uhr und 19.40 Uhr durchsuchten sie mehrere Schränke in der Wohnung und flüchteten bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen Samstagabend, 15. März, und Sonntagmittag die Scheiben an drei Fahrzeugen ein, die auf dem Parkplatz an der Lahn / Trojedamm standen. An den zwei PKW und einem Wohnmobil entstand dadurch zwischen 16 Uhr und 11 Uhr jeweils ein Schaden in dreistelliger Höhe, Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, denen diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: Mehrere Autos durchsucht

Unbekannte durchsuchten in der Nacht auf Sonntag, 16. März, mehrere, wahrscheinlich unverschlossene Fahrzeuge. Bisher liegen der Polizei vier Anzeigen zu Tatorten in den Straßen Am Schulgarten, Steinweg, Elisabethweg und Rathausstraße vor. Durch Videoaufzeichnungen ist zudem bekannt, dass sich drei der Diebstahlsversuche in den frühen Morgenstunden, zwischen 3.20 Uhr und 4.10 Uhr, ereigneten. Eine konkrete Personenbeschreibung liegt nicht vor, lediglich zwei maskierte Männer sind auf den bisher verfügbaren Aufnahmen erkennbar. Aktuellen Ermittlungen zufolge waren die Diebe erfolglos und fanden nichts Brauchbares in den Autos. Ein Schaden entstand bei ihrem Vorgehen an den Fahrzeugen nicht. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Zudem rät die Polizei, Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen- egal ob sichtbar oder "versteckt".

Marburg: Werkzeug und Farbe entwendet

Aus zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße entwendeten Diebe am Sonntag, 16. März, Werkzeug und Farbe im Wert von knapp 200 Euro und verursachten dabei teilweise noch 50 Euro hohe Schäden. Ein Zeuge bemerkte die zwei flüchtenden Männer gegen 21.05 Uhr und beschreibt sie wie folgt: Beide Männer sind etwa 170cm groß und haben einen hellen Hautteint, einer trug eine weiße Basecap, eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er hatte einen weißen Rucksack und eine blaue Tragetasche dabei. Der andere fiel durch einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart ("Ankerbart") auf, er trug eine schwarze Mütze mit weißem Aufdruck, eine schwarze Jacke ebenfalls mit hellem Aufdruck, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Er hatte eine bunte Tragetasche dabei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem kommen die beschriebenen Personen bekannt vor? Wer kann die Angaben zu ihnen ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

