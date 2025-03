Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Im Zeichen der Solidarität - Polizeipräsident Krückemeier überreicht Schutzschleifen an HESSENMETALL Mittelhessen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zu einer symbolischen Entgegennahme von mehreren hundert Schutzschleifen begrüßte Polizeipräsident Krückemeier den Vorsitzenden von HESSENMETALL Mittelhessen Oliver Rüspeler sowie den Verbandsgeschäftsführer Sascha Drechsel am 06. März 2025 in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

"Unsere Polizeikräfte sowie alle anderen Einsatzkräfte der Blaulicht-Familie engagieren sich jederzeit und überall für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Bedauerlicherweise sehen sich viele von ihnen zunehmend Anfeindungen, Beleidigungen und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Das möchte ich so nicht akzeptieren und appelliere an unseren gemeinsamen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, demokratische Grundwerte, und dazu zählen für mich ebenfalls gegenseitiger Respekt, wieder mehr in den Fokus zu rücken und uns dafür bewusst einzusetzen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir miteinander umgehen möchten. Denn hinter jeder Uniform stehen Menschen mit einer eigenen Geschichte, mit Hobbies und mit Familien. Für die gemeinsam von HESSENMETALL Mittelhessen, dem Unternehmerverband Mittelhessen und der mittelhessischen Geschäftsstelle der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände angestoßene Initiative zur Unterstützung der Schutzschleifenkampagne, möchte ich meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Sie zeigen damit deutlich, dass es klare Grenzen gibt, die gesamtgesellschaftlich nicht zu akzeptieren sind. Durch dieses starke Zeichen hoffe ich, den gegenseitigen Respekt in unserer Gesellschaft und insbesondere auch gegenüber unserer Blaulicht-Familie zu stärken. Denn Gewalt gegen Einsatzkräfte bedeutet auch immer ein Ablehnen unseres friedlichen demokratischen Miteinanders und betrifft somit uns alle", so der Polizeipräsident von Mittelhessen, Torsten Krückemeier.

Sascha Drechsler, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Mittelhessen und von HESSENMETALL Mittelhessen, erläuterte zu der Unterstützung für die Schutzschleifen-Aktion: "Wir werden die Schutzschleifen, die uns Polizeipräsident Torsten Krückemeier heute übergeben hat, an unsere knapp 200 heimischen Mitgliedsunternehmen versenden, um in diesem Zusammenhang noch einmal gezielt auf das Thema "Solidarität für unsere Einsatzkräfte" aufmerksam zu machen. Die Betriebe können uns dann als Multiplikatoren unterstützen und in ihren Belegschaften ein deutliches Signal für einen respektvollen Umgang mit den so wichtigen Polizei- und Rettungskräften senden. So hoffen wir, gemeinsam dazu beitragen zu können, dass Gewalt und Angriffe gegen Vertreterinnen und Vertreter der Blaulichtfamilie gesellschaftlich wahrgenommen und vehement abgelehnt werden."

Die Schutzschleifen-Kampagne des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz setzt ein wahrnehmbares Zeichen für Solidarität, Wertschätzung und Empathie für alle Einsatzkräfte. Die Farben Blau, Rot und Weiß stehen dabei für die Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte in Hessen.

"Auch wir als Unternehmerinnen und Unternehmer beobachten die stetige Zunahme von aggressivem und gewaltbereitem Auftreten gegenüber Einsatz- und Rettungskräften mit großer Sorge. Dabei leisten diese Menschen einen unersetzlichen Beitrag für das Gemeinwohl, aber auch als Berater und Fachleute für die Bereiche Brandschutz und Arbeitsschutz in unseren Betrieben. Wenn dann denjenigen, die uns alle im Privaten und Beruflichen tagtäglich schützen, mit Gewalt und Respektlosigkeit begegnet wird, dürfen wir das als Gesellschaft niemals tolerieren und müssen einem solchen Verhalten entschieden entgegentreten. Daher ist es uns ein Anliegen, die Schutzschleifen-Kampagne zu unterstützen, um auch nach außen zu zeigen, dass wir hinter den vielen mittelhessischen Einsatzkräften stehen. Wir müssen diejenigen beistehen, die uns beschützen und helfen", sagte Oliver Rüspeler, Vorsitzender von HESSENMETALL Mittelhessen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell