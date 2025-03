Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Zeugen nach Angriff gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mittwochabend (12. März) erlitt ein 22-Jähriger Verletzungen bei einem Angriff durch mehrere Personen in der Universitätsstraße. Die Angreifer rannten davon. Gegen 22 Uhr lief der Mann aus der Innenstadt kommend in Richtung Wilhelmsplatz. Etwa auf Höhe der Hausnummer 26 sprachen drei hinter ihm laufende Unbekannte den Mann an. Als dieser sich zu den Männern drehte, griffen die drei ihn unvermittelt an. Der genaue Verlauf des Angriffs ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 22-Jährige konnte letztlich wegrennen. Die von ihm davongetragenen nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Die Angreifer sollen alle etwa 30 Jahre alt sein. Einer der Männer war mit 190-200 cm auffällig groß. Er hatte blonde Haare, einen Dreitagebart und ein Nasenpiercing. Weiter trug er Ohrringe und ein Tattoo auf dem rechten Handrücken.

Zumindest ein Angreifer erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesicht sowie vermutlich an der Hand. Die Flüchtigen sprachen akzentfreies Deutsch und sollen eine helle Hautfarbe haben.

Die Hintergründe des Angriffs sind unklar. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen des Angriffs und zur Identität der Angreifer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell