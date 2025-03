Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: LKW-Kontrollen auf der B3 + Smartphone entwendet + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: LKW-Kontrollen auf der B3

Beamtinnen und Beamte des Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf führten am Freitag, 14. März, Schwerlastkontrollen auf der B3 durch. Am Parkplatz Sommerbad kontrollierten sie mehrere LKW und stellten dabei unter anderem drei Verstöße gegen das LKW-Überholverbot, zwei Verstöße gegen die Sozialvorschriften, zwei Geschwindigkeitsverstöße, einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz und einen Verstoß wegen mangelnder Ladungssicherung fest. Besonders brisant hätten die Folgen sein können, wenn ihnen ein LKW nicht aufgefallen wäre: der insgesamt 4,16 hohe LKW wäre spätestens an der A485-Brücke in Gießen-Ursulum nicht weitergekommen, da sie eine Durchfahrtshöhe von 4,00m hat. Sie untersagten die Weiterfahrt bis der Fahrer durch Absenken des Daches den ordnungsgemäßen Zustand hergestellt hatte.

Neustadt: Smartphone entwendet

Aus einem wohl unverschlossenen weißen Ford Transit entwendeten Unbekannte am Donnerstag, 13. März, ein Smartphone. Das Handy im Wert von etwa 240 Euro kam zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr in der Hindenburgstraße abhanden. Ein Schaden am Fahrzeug entstand dabei nicht. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Schaden am gelben Corsa

Auf bislang unbekannte Weise entstand am Montag, 17. März, ein etwa zehn Zentimeter langer Kratzer an der hinteren linken Tür eines gelben Opel Corsa, der zwischen 9.05 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz "Neues Forum Marburg" in der Neue Kasseler Straße stand. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Zeugensuche nach Unfall

Bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich mehrere Passanten in der Deutschhausstraße, als es am Montag, 17. März, gegen 0.10 Uhr, zu einem Unfall kam. Offenbar betrat eine unbekannte Frau plötzlich die Fahrbahn, weshalb ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus Gladenbach stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um sie nicht zu erfassen. Der Mercedes kollidierte mit einem Laternenmast und einem geparkten VW. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge insgesamt etwa 23.500 Euro. Die unbekannte Fußgängerin entfernte sich. Sie wird als 40 bis 50 Jahre alt, und klein beschrieben. Sie hat wellige, schulterlange Haare, machte einen ungepflegten Eindruck, war dunkel gekleidet und hatte einen Gehstock dabei. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat die Frau gesehen und kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach- Mornshausen: Mülltonne umgefahren und weitergefahren

Ein unbekannter Autofahrer kam auf Höhe des Abzweigs "Zur Hoor" nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte am Freitag, 14. März, mit einer Bio-Mülltonne, die zusammen mit weiteren in der Hauptstraße am Straßenrand stand. Dadurch brach das Rad und Gehäuse an der Mülltonne, der Schaden ist geschätzt 100 Euro hoch. Anstatt sich darum sowie um den auf dem Boden liegenden Tonneninhalt zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt gegen 1.10 Uhr fort. Zeugen vermuten, dass es sich bei dem Auto um einen Dacia Duster handelte, das Kennzeichen beinhaltete wahrscheinlich die Zahlen 248 oder 284. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum unbekannten Fahrer (Telefonnummer 06461/92950).

Breidenbach- Niederdieten: Ausgebremst und geflüchtet - Ersthelfer gesucht

Ein blauer Tesla befuhr am Donnerstag, 13. März, gegen 17.40 Uhr auffallend langsam die B253 in Richtung Breidenbach. Als die dahinter fahrende 49-jährige VW-Fahrerin aus Breidenbach nach links wechselte und zum Überholen ansetzte, zog der unbekannte Tesla-Fahrer wohl ebenfalls auf den Mittelstreifen und bremste den VW offenbar aus. Dadurch musste die VW-Fahrerin stark abbremsen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein etwa 7.000 Euro hoher Schaden am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste. An der Schutzplanke wird der Schaden auf 400 Euro geschätzt. Der Tesla-Fahrer fuhr weiter. Konkrete Angaben zum Kennzeichen liegen nicht vor, möglicherweise handelte es sich um eine Zulassung aus dem Lahn-Dill-Kreis. Mehrere Personen hielten am Unfallort an und boten der Frau ihre Hilfe an, wobei der Polizei keine Personalien vorliegen. Diese Personen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Biedenkopf zu wenden (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg- Michelbach: Renault touchiert

Einen weißen Renault Master touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem tegut-Parkplatz in der Straße Stümpelstal. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand am Donnerstag, 13. März, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Radschrauben gelöst

Die Marburger Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem am Montag, 10. März, Unbekannte die Radmuttern eines Mercedes Sprinter lösten. Das Fahrzeug stand zwischen 11.20 Uhr und 14 Uhr in der Straße Am Grün. Bisherigen Erkenntnisse zufolge lösten Unbekannte die Radschrauben und brachten anschließend die Radkappe wieder an. Erst auf der Stadtautobahn bemerkte der Halter, dass etwas nicht stimmt und stellte die Veränderungen an den Schrauben sowie den dadurch etwa 200 Euro hohen Schaden an der Felge fest. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

