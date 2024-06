Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Glashütte. Versuchter Einbruchsdiebstahl in Gaststätte.

Lippe (ots)

Von Samstag auf Sonntag (09./10.06.2024) zwischen 18:30 und 09:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Am Staudamm" einzubrechen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür zur Gaststätte und gelangten so ins Objekt. Anschließend durchsuchten sie die Gaststätte ohne etwas zu entwenden und flüchtetenunerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

