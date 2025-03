POL-MR: + Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen zum Einsatzgeschehen nach dem A 49-Lückenschluss +

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gladenbach- Friebertshausen: Einbruch in Kläranlage Kaffee, Energydrinks, Süßigkeiten und eine Kaffeemaschine erbeuteten Diebe bei ihrem Einbruch in die Kläranlage in der Wolfskapellenstraße. Zwischen Dienstag, 18. März, 15.15 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, hebelten sie mehrere Türen ...

mehr