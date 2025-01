LPI-SHL: Foto in Umkleide gefertigt

Schmalkalden (ots) - In der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 langten bisher unbekannte Diebe bei einem Autohaus in der Asbacher Straße, in Schmalkalden, kräftig zu. Von einem weißen PKW Skoda wurden beide amtliche Kennzeichentafeln entwendet. Dazu schraubten die Täter an 2 PKW VW jeweils alle 4 Räder ab und ließen diese ebenfalls verschwinden. Die beiden Fahrzeuge waren, wie im Film, aufgebockt auf ...

