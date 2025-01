LPI-SHL: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Vachdorf (ots) - Am 24.01.2025 um 09:30 Uhr kam es in der Ortslage Vachdorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zum Glück alle unverletzt blieben. Ein Mitarbeiter des Thüringen Forstes befuhr mit seinem LKW die Ortslage, aus Meiningen kommend, und wollte am Ortseingang nach rechts in einen Feldweg fahren. Aufgrund der Größe des LKW musste der Fahrzeugführer über die linke Abbiegespur ausholen, um nach rechts ...

