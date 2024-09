Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu: Kranfahrzeug in Berne verunfallt +++ Eine Person leicht verletzt +++ Erheblicher Sachschaden +++ Sperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots)

Die Bergungsarbeiten des verunfallten Kranfahrzeuges wurden gegen 00:45 Uhr beendet.

+++ Ursprüngliche Meldung vom 12.09.2024 +++

Leichte Verletzungen zog sich ein 40-jähriger Fahrer eines Kranfahrzeuges bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. September 2024, ca. 08:30 Uhr, auf der Motzener Straße (L 875) in Berne zu.

Der 40-jährige Lemwerderaner befuhr zur Unfallzeit die Motzener Straße in Richtung Harmenhauser Straße, als er in einer Rechtskurve zunächst mit dem Vorderreifen auf die Berne abkam und in der Folge mit der Schutzplanke zusammenprallte.

Der 40-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte etwa acht Meter die Böschung herunter, wo er letztlich auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Seine Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Für die Bergung des Kranfahrzeuges wurde durch die Straßenmeisterei der Stadt Delmenhorst eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren Warfleth und Hekeln legten vorsorglich sog. Ölsperren im wasserführenden Graben an.

Die Bergung wird vermutlich bis in den späten Nachmittag andauern. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

