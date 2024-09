Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 35-Jähriger verunfallt bei Starkregen in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Ein 35-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. September 2024, leicht verletzt worden.

Gegen 19:05 Uhr befuhr der Mann aus Edewecht mit seinem Peugeot die Glaner Straße in Richtung Wildeshausen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, trotz Starkregen, kam er mit seinem PKW in einer Rechtskurve zunächst ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn dreht sich der PKW und kam letztlich zwischen zwei Bäumen zum Stillstand. Aufgrund der starken Beschädigungen am PKW ließ sich die Fahrertür des Kleinwagens nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr Wildeshausen befreite den leichtverletzten Mann aus seinem PKW.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell