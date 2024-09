POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Betrug durch Anschreiben der angeblichen Commerzbank in der Gemeinde Hude +++ Warnhinweis der Polizei

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 40-jähriger Fahrer eines Kranfahrzeuges bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. September 2024, ca. 08:30 Uhr, auf der Motzener Straße (L 875) in Berne zu. Der 40-jährige Lemwerderaner befuhr zur Unfallzeit die Motzener Straße in Richtung Harmenhauser ...

mehr