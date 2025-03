Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: schwerer Verkehrsunfall auf der Schwieberdinger Straße fordert zwei Todesopfer - dritte Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (20.03.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen tödliche Verletzungen erlitten (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995437, erste Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995972, zweite Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5996255).

Die Ermittlungsgruppe "Urban" arbeitet auf Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhalts und wird am kommenden Montag, 24.03.2025 personell nochmals aufgestockt werden.

Die intensiven Ermittlungen führten zwischenzeitlich zur Identifizierung einer weiteren Person, die im Verdacht steht, möglicherweise die zweite Mercedes S-Klasse gefahren zu haben und an dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Die Verifizierung des Tatverdachts ist derzeit eine der zahlreichen Aufgaben der Ermittlungsgruppe. Die Person befindet sich nicht in Untersuchungshaft.

Momentan werden in den sozialen Medien sowie vereinzelt auch in der Presse Spekulationen zu dem Vorfall und insbesondere zu der Person, die den zweiten Mercedes gefahren hat, angestellt. Wir bitten in diesem Zusammenhang, sich an offiziell bestätigte Informationen zu halten und Gerüchten nicht weiter Vorschub zu leisten. Die Verbreitung von falschen Informationen hilft niemandem, sondern erschwert die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Belastbare Informationen werden über das Presseportal veröffentlicht, sobald der Fortgang der Ermittlungen dies zulässt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell