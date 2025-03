Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befährt der 93-Jährige Lenker eines Audi A4 die Nagolder Straße (ehemalige B28) in Richtung Herrenberg. Die 33-Jährige Lenkerin eines SEAT befuhr die gleiche Straße aus Richtung Herrenberg und wollte an der Kreuzung mit der K1081 in Richtung Jettingen, nach links, abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Audi-Fahrer setzte im Anschluss an den Unfall, trotz erheblicher Beschädigungen am Fahrzeug, seine Fahrt fort. Hierbei hinterließ der Audi eine Spur aus Betriebsstoffen und Fahrzeugteilen. Die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Fahrzeug und Fahrer konnten an der Heimatanschrift des Audi festgestellt werden. Die Lenkerin des SEAT und ihre 56-Jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden und somit ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

