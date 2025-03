Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrzeug kracht in Leitplanke, Bundesstraße gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, um 12.30 Uhr, befuhr der 37-Jährige Lenker eines Pkw VW Golf die B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim-Süd und Kornwestheim-Mitte kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Dadurch verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Straße und kollidierte letztendlich nochmals, diesmal frontal, mit der Leitplanke. Das Fahrzeug kam quer auf beiden Fahrspuren zum Stehen und blockierte hierbei die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Der Fahrer des Unfallwagens wurde glücklicherweise nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung des nicht mehr fahrfähigen Fahrzeuges und Reinigung der Straße musste die B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 26.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell