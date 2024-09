POL-OG: Kehl - Fahrräder gestohlen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen entwendeten zwei Unbekannte den Geldbeutel einer 60-jährigen Frau an einem Zigaretten-Automat am Hilberthof. Gegen 4:25 Uhr begab sich die Frau zur genannten Örtlichkeit, als sie offenbar von zwei Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt wurde. Am Zigaretten-Automat angekommen dürfte einer der Unbekannten den Geldbeutel aus der Hand der 60-Jährigen gerissen haben. ...

mehr