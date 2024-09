Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Geldbörse geklaut

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen entwendeten zwei Unbekannte den Geldbeutel einer 60-jährigen Frau an einem Zigaretten-Automat am Hilberthof. Gegen 4:25 Uhr begab sich die Frau zur genannten Örtlichkeit, als sie offenbar von zwei Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt wurde. Am Zigaretten-Automat angekommen dürfte einer der Unbekannten den Geldbeutel aus der Hand der 60-Jährigen gerissen haben. Anschließend flüchteten die zwei Langfinger mit einem rot/schwarzen Roller in Richtung Murg. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 07222 761-0 zu melden. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung des Fahrers

16-18 Jahre alt, kräftige Statur

Beschreibung des Beifahrers:

16 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, dunkle Augen, vermutlich leichter Schnauzbart, trug den Rollerhelm auf dem Kopf.

Beide Personen waren dunkel gekleidet.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell