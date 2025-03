Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen kurz vor 13.00 Uhr, kam es auf der B464 vor Weil im Schönbuch, kurz nach der Kälberstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der 57-Jährige Fahrer des Elektro-Fahrrads wollte die Fahrbahn der Bundesstraße überqueren und hatte daher zunächst angehalten, um mehrere Fahrzeuge passieren zu lassen. Als er schließlich anfuhr, um die Straße zu überqueren, übersah er dann eine von links in Fahrtrichtung Böblingen herannahende Mercedes A-Klasse. Der 29-Jährige Pkw-Lenker konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Es kam zum Zusammenprall des Fahrzeuges mit dem Pedelec. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2500.- Euro. Zur Unfallaufnahme war die B464 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Böblingen musste die Sperrung im weiteren Verlauf für ca. eine Stunde aufrechterhalten werden.

