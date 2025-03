Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Karnevalseinsätze am Sonntag

Oberbergischer Kreis (ots)

Etwas mehr Einsätze als an Weiberfastnacht, hatte die Polizei am Karnevalssonntag zu bewältigen. Insgesamt erteilte die Polizei bei Karnevalsfestlichkeiten in Engelskirchen, Wipperfürth, Reichshof und Lindlar 29 Platzverweise (Wipperfürth 12, Lindlar 8, Engelskirchen 8, Reichshof 1) und nahm acht Personen in Gewahrsam. Wegen Körperverletzung nahm die Polizei insgesamt fünf Strafanzeigen auf, bei denen Feiernde aneinandergeraten waren.

In Ründeroth wurde die Polizei am Montag (3. März, 00:20 Uhr) zu einer Rangelei zwischen einem 29-jährigen und einem 31-jährigen Engelskirchener gerufen. Beide verhielten sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv. Der 29-Jährige leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und schlug einen der Beamten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige erhielt einen Platzverweis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen fiel deutlich positiv aus, sodass er zusätzlich eine Blutprobe abgeben musste. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Bereits gegen 19:30 Uhr am Sonntag kam ein 27-Jähriger aus Reichshof den Anweisungen des Sicherheitspersonals im Engelskirchener Festzelt nicht nach. Er hatte zuvor Streitigkeiten provoziert und machte trotz Platzverweis keine Anstalten, die Örtlichkeit zu verlassen. Stattdessen schrie er herum und ging auf eine Polizeibeamtin los, die einen Diensthund mit sich führte. Der Diensthund wurde eingesetzt und brachte den 27-Jährigen zu Boden. Der 27-Jährige war weiterhin aggressiv und trat nach dem Hund. Polizeibeamte fixierten den alkoholisierten 27-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam.

Bei einer Karnevalsveranstaltung am Sonntag (2. März, 19:30 Uhr) in Wipperfürth leistete ein 33-Jähriger aus Marienheide erheblich Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen, nachdem er erwischt worden war, wie er gegen einen Rettungsdienstwagen urinierte. Auf Ansprache reagierte der aggressiv und versuchte zu flüchten. Als ein Polizeibeamter ihn festhielt, schlug er den Polizisten, riss sich los und flüchtete erneut. Der stark alkoholisierte 33-Jährige wurde schließlich zu Boden gebracht. Er musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell