Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Schule ein

Gummersbach (ots)

Zwischen 14 Uhr am Donnerstag (27. Februar) und 10:30 Uhr am Samstag (1. März) sind Einbrecher in eine Schule in der Kirchhellstraße eingestiegen. Indem sie den Schließzylinder aus der Eingangstür herausbrachen, verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell